Итоги президентских выборов в Удмуртии: за кого голосовали города и районы 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги выборов президента России. По данным ЦИК Удмуртской Республики, действующий глава государства получил поддержку 76,23% избирателей. На втором месте расположился Павел Грудинин (КПРФ) — 11,33%. Третьим стал Владимир Жириновский (ЛДПР) — 6,78%. Четвертое место занимает Ксения Собчак (Гражданская инициатива) — 1,54% Далее располагаются кандидаты, которые не смогли преодолеть порог в один процент: Борис Титов (Партия Роста) — 0,83%, Максим Сурайкин (Коммунисты России) — 0,71%, Григорий Явлинский (Яблоко) — 0,69%, Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) — 0,66%.
Информационное агентство «Сусанин» решило узнать, в каких городах и районах Удмуртии активнее всего голосовали за кандидатов, получивших более 1%. Информация представлена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии региона.
Шарканский район — 83,79%
Юкаменский район — 82,49%
Вавожский район — 80,88%
Павел Грудинин:
Можга — 18,04%
Камбарский район — 17,47%
Глазов — 15,03%
Владимир Жириновский:
Сюмсинский район — 8,75%
Балезинский район — 8,33%
Красногорский район — 8,24%
Ксения Собчак в большинстве районов набрала менее 1% голосов. Выше этого показателя: в Воткинске (1,09%), Глазовском районе (1,03%), Глазове (1,81%), Завьяловском районе (1,5%), Можге (1,14%), Сарапуле (1,23%). В Ижевске кандидат от «Гражданской инициативы» в четырех из пяти районов набрала более 2%, активнее всего за нее голосовали в Октябрьском районе города (2,78%), а Ленинский район отдал телеведущей 1,65% голосов избирателей.