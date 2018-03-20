Окара: Непризнание Украиной выборов в РФ равно разрыву дипотношений

«Это очень сложная тема. Непризнание выборов на территории Крыма Севастополя — это достаточно просто и со стороны Украины, и со стороны западных стран. Все, как мы видим, об этом заявляют, а кто не заявил — еще заявит, но это ни к чему никого не обязывает и ни к чему не ведет. Это не ведет ни к непризнанию выборов в России в целом, ни к каким-то изменениям», — считает Окара.

По мнению политолога, непризнание выборов в целом именно по той причине, что голосование проходило и в Крыму — это очень сложная политическая и геополитическая задача для украинских дипломатов. «Такая задача им не совсем по зубам, потому что если Украина не признает результатов выборов в целом — это может означать как минимум разрыв дипотношений с Россией и означать остановку переговоров по линии Путин — Порошенко. Это очень серьезный и ответственный шаг», — заявил политолог.

Украинские политики должны понять, что запад не будет рисковать и обострять ради их пиара отношения с Россией и доводить ситуации до катастрофы. «Потому что западные политики понимают, что это фактически означает объявление войны. Это точно означает разрыв дипломатических отношений», — пояснил он.