Чуров назвал цель сообщений о «вмешательстве РФ»

Чуров оценил влияние разговоров о «вмешательстве России» на западные выборы

Владимир Чуров. "Дистанционное наблюдение сейчас гораздо эффективнее в большинстве стран. Единственное, что может в дальнейшем осложнить эту работу — это то, что под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают, мягко говоря, делать выборы менее прозрачными", — сказал Чуров в интервью РИА Новости. Под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают делать свои выборы менее прозрачными, урезая возможности наблюдателей, ограничивая доступ к информации, в том числе, в интернете, считает посол по особым поручениям МИД России , экс-глава ЦИК РФ

По его мнению, "российское вмешательство" — только предлог, "причина этого в желании сохранить большинство правящей партии всеми способами, в том числе, делая выборы непрозрачными".

"Принцип прозрачности выборов должен действовать внутри страны, он, прежде всего, ориентирован на своего собственного избирателя", — полагает экс-глава ЦИК РФ. Чуров пояснил, что под непрозрачными выборами подразумевает урезание возможностей наблюдателей и СМИ, ограничение доступа к информации, в том числе, в интернете.