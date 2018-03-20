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Чуров назвал цель сообщений о «вмешательстве РФ»
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Чуров оценил влияние разговоров о «вмешательстве России» на западные выборы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают делать свои выборы менее прозрачными, урезая возможности наблюдателей, ограничивая доступ к информации, в том числе, в интернете, считает посол по особым поручениям МИД России, экс-глава ЦИК РФ Владимир Чуров.
"Дистанционное наблюдение сейчас гораздо эффективнее в большинстве стран. Единственное, что может в дальнейшем осложнить эту работу — это то, что под предлогом мифического российского вмешательства некоторые страны начинают, мягко говоря, делать выборы менее прозрачными", — сказал Чуров в интервью РИА Новости.
По его мнению, "российское вмешательство" — только предлог, "причина этого в желании сохранить большинство правящей партии всеми способами, в том числе, делая выборы непрозрачными".
Чуров пояснил, что под непрозрачными выборами подразумевает урезание возможностей наблюдателей и СМИ, ограничение доступа к информации, в том числе, в интернете.
"Принцип прозрачности выборов должен действовать внутри страны, он, прежде всего, ориентирован на своего собственного избирателя", — полагает экс-глава ЦИК РФ.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
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