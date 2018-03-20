В ТОП кандидатов в СИЗО Орла вошли Путин, Жириновский и Собчак 

В выборах Президента России приняли участие более 250 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, находящихся в СИЗО№ 1 Орла.
По информации пресс-службы УФСИН по Орловской области, за ходом выборов на избирательном участке № 747 наблюдали представители от кандидатов и различных политических партий РФ, члены Общественного совета при УФСИН России по Орловской области и общественные наблюдатели из Орла.
Перед выборами в СИЗО сотрудники УФСИН рассказали о кандидатах на предстоящие выборы. В коридорах режимных корпусов и блоках следственного изолятора разместили информационные плакаты, информирование проводилось посредством радиоузла.
По данным Избиркома Орловской области в списке избирателей было внесено 278 подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. В голосовании приняли участие 276 человек. За Владимира Путина проголосовало 55,07% избирателей. Вторым по популярности стал Владимир Жириновский, который набрал 26,45%. На третьем месте оказалась Ксения Собчак с 11,96% голосов. Павел Грудинин набрал только 2,9%. За Григорий Явлинский не получил ни одного голоса.