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Шувалов: мы живем в развитом государстве
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Шувалов: прошедшие в РФ выборы показали высокий уровень политического развития государства 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Прошедшие 18 марта выборы президента РФ могут говорить о том, что Россия является политически развитым государством. Такое мнение высказал во вторник первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в эфире радиостанции "Вести ФМ".
"Нравится кому-то или не нравится, но так, как прошли выборы, каков итог выборов в воскресенье, можно утверждать, что мы живем в политическом плане в развитом государстве, где политические инструменты и институты не хуже, чем в большинстве развитых государств", — сказал он.
Согласно последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.
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