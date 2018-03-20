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Стало известно о сроке высылки британских дипломатов
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Источник рассказал, когда высылаемые британские дипломаты уедут из России 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство дипломатов британской дипмиссии, объявленные персона нон-грата, покинет Россию в конце этой недели, сообщил РИА новости источник, знакомый с ситуацией.
"Так как британской стороне дали неделю, то большинство уедет в конце этой недели", — сказал он. При этом собеседник заметил, что "это персональные предпочтения дипломатов, когда покидать страну".
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
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