Андрей Малахов подогрел слухи о новой «беременности» Ксении Собчак 

Накануне выборов президента России 18 марта Ксения Собчак участвовала в дебатах с другим кандидатом — Владимиром Жириновским. Жириновский довел ее до слез, что вкупе с многослойным нарядом Ксении дало журналистам и пользователям соцсетей заподозрить ее в беременности. По словам Андрея Малахова, аналогичного мнения придерживаются и в окружении Собчак — «беременность» коллеги он обсудил с Татьяной Арно и Натальей Якимчик. — рассуждает Малахов, сам недавно ставший отцом, в своем эссе на портале StarHit. Малахов также в шутку отметил, что его папа всегда мечтал, чтобы он стал гинекологом, и телеведущий готов снова повторить свой «волшебный» поцелуй «под присмотром Максима Виторгана». А тебе Ксения Собчак кажется беременной? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram