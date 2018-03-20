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Андрей Малахов подогрел слухи о новой «беременности» Ксении Собчак
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Андрей Малахов подогрел слухи о новой «беременности» Ксении Собчак 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
Накануне выборов президента России 18 марта Ксения Собчак участвовала в дебатах с другим кандидатом — Владимиром Жириновским. Жириновский довел ее до слез, что вкупе с многослойным нарядом Ксении дало журналистам и пользователям соцсетей заподозрить ее в беременности. По словам Андрея Малахова, аналогичного мнения придерживаются и в окружении Собчак — «беременность» коллеги он обсудил с Татьяной Арно и Натальей Якимчик. — рассуждает Малахов, сам недавно ставший отцом, в своем эссе на портале StarHit. Малахов также в шутку отметил, что его папа всегда мечтал, чтобы он стал гинекологом, и телеведущий готов снова повторить свой «волшебный» поцелуй «под присмотром Максима Виторгана». А тебе Ксения Собчак кажется беременной? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Расплакавшуюся Ксению Собчак заподозрили во второй беременности Сергей Зверев сообщил о свадьбе 70-летней Софии Ротару Оксана Григорьева заявила, что у нее опухоль мозга, и обвинила в этом Мела Гибсона
 Ещё 5 источников 
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