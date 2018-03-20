США перенесли слушания по «российскому делу» на 9 мая

Российским фирмам "Агентство интернет-исследований" и Concord Management предложено явиться в суд в США 9 мая по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы, говорится в распоряжении суда.

Ранее первоначальные слушания были назначены на 19 марта, но суд их перенес.

На первоначальных слушаниях представителям ответчиков зачитывают обвинения в их адрес. Разбирательство дела по существу начинается на более позднем этапе.