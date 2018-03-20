«Дело Скрипаля»: МИД Швеции вызовет посла России

Словакия, Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова , касаясь инцидента в Солсбери, сказала, что "наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые примерно с конца 1990-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования" в этой области. По ее словам, это Великобритания Чехия , Швеция, "по поводу США тоже надо ставить вопрос".

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём назвала заявление Захаровой неприемлемым.

"Предъявлять нечего"

Министерство иностранных дел РФ в ответ на призыв ЕС раскрыть информацию о программе "Новичок" заявило, что Москве предъявлять нечего, в России это вещество не производится и не хранится.

"Совет ЕС игнорирует тот факт, что все химическое оружие в России было уничтожено. Это подтверждено ОЗХО в 2017 году. Следует ли это расценивать как недоверие ЕС и Великобритании к этой профильной международной организации? "Предъявлять", как от нас того требует ЕС, абсолютно нечего — никаких отравляющих веществ "Новичок" в России не производится и не хранится", — заявили в ответ в МИД России. В минувший понедельник в Брюсселе прошел совет по иностранным делам с участием 27 стран-членов ЕС, одним из главных пунктов в повестке значилось дело экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Совет принял заявление, в котором призвал Россию "в срочном порядке рассмотреть вопросы, поставленные Британией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное и всестороннее раскрытие ОЗХО информации о своей программе "Новичок".

Вместо этого во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали Евросоюзу обратиться с аналогичным требованием к Великобритании и ряду стран-членов ЕС, "где, видимо, продолжается разработка таких веществ".

"Имелся мотив"

"Мы призываем Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия все данные по программе "Новичок", — заявил он на совместном с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном брифинге в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Россию ответить на вопросы, касающиеся отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, включая рассекречивание данных о программе по производства нервно-паралитического вещества "Новичок".

"У России есть возможность, и я полагаю, мотив и умысел. Это часть того образа поведения, который мы наблюдаем со стороны России в Европе", — приводит ее слова телеканал Sky News. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , в свою очередь, заявила, что у России имелись мотивы для отравления экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

По ее словам, подобное отравление могло произойти и в другой стране.

Дело Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство. Москва категорически отрицает эти обвинения.