В Чечне дали совет Макаревичу

В Чечне Макаревичу посоветовали переезжать в Америку

"Но если ему так легко, весело и комфортно жить в Соединённых Штатах, что мешает господину Макаревичу сбросить с себя этот тяжёлый крест, который он несёт, проживая в нашей стране? Насильно никто его на эту Голгофу не посылает. Мы нашу страну любим, будем её защищать, любим наш народ, может, он не такой весёлый, как в США, но он цельный. У него есть свои ценности, он почитает семью, родителей/ И я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заметил Умаров. Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил Макаревичу , который лестно отзывается о жителях США , переехать в Америку, передает НСН.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, находясь на гастролях в США, написал в своем Facebook, что американцы сегодня "спокойнее, веселее и добрее" россиян, которых государственная пропаганда превратила в "злобных дебилов".