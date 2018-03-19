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В Чечне дали совет Макаревичу
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В Чечне Макаревичу посоветовали переезжать в Америку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил Макаревичу, который лестно отзывается о жителях США, переехать в Америку, передает НСН.
"Но если ему так легко, весело и комфортно жить в Соединённых Штатах, что мешает господину Макаревичу сбросить с себя этот тяжёлый крест, который он несёт, проживая в нашей стране? Насильно никто его на эту Голгофу не посылает.
Мы нашу страну любим, будем её защищать, любим наш народ, может, он не такой весёлый, как в США, но он цельный. У него есть свои ценности, он почитает семью, родителей/
И я думаю, что всё-таки Макаревич со своими заявлениями просто неуместен. Ему нужно было бы объясниться, прежде чем жить дальше в этой стране", — заметил Умаров.
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, находясь на гастролях в США, написал в своем Facebook, что американцы сегодня "спокойнее, веселее и добрее" россиян, которых государственная пропаганда превратила в "злобных дебилов".
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