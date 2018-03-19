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В США отреагировали на победу Путина
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В США отреагировали на победу Путина 

Рамблер 1 час назад
Победа Владимира Путина на президентских выборах не стала сюрпризом для Белого дома, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли.
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При этом Дональд Трамп не собирается связываться с Путиным по телефону по поводу его победы.
«Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано», — сообщили журналисты президентского пула США после беседы с представителем Белого дома.
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным подсчетам, действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей.
 Ещё 11 источников 
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