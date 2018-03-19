В США отреагировали на победу Путина 

Победа Владимира Путина на президентских выборах не стала сюрпризом для Белого дома, заявил представитель администрации президента США Хоган Гидли.
При этом Дональд Трамп не собирается связываться с Путиным по телефону по поводу его победы.
«Он сказал, что в курсе недавней победы Путина в выборах, но звонков между Трампом и Путиным не запланировано», — сообщили журналисты президентского пула США после беседы с представителем Белого дома.
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным подсчетам, действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей.