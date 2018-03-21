Замдыханов: Крым, как и 4 года назад, выбирает Россию

Киеву нужна крымская земля. Люди не считаются.

После окончания выборов президента Российской Федерации, состоявшихся в минувшее воскресенье, у представителей украинской патриотической общественности, что называется, «пригорает». И вот почему.

Потому что впервые за всю историю президентских выборов в них в качестве субъекта Российской Федерации участвовал Крым

И не просто участвовал, а еще и показал убедительные результаты и по явке, и по поддержке победителя президентской гонки.

И такие результаты выборов президента Российской Федерации в Крыму по большому счету можно считать повторным референдумом о независимости Крыма.

Кстати, помните, в октябре прошлого года представитель Европейской консервативной партии предлагала Порошенко провести повторный референдум в Крыму. Тот тогда что-то заелозил, относительно соответствия референдума украинскому законодательству, но в целом идею не отверг.

Ну, вот получили по спокойному. Настолько убедительно, что два украинских телеканала, накануне рассказывавших о выборах в России, даже показали карту Украины без Крыма. Скандал и диверсия? Ну, для кого-то может и так, а для большинства сигнал того, что уже никто и нигде не воспринимает Крым частью Украины, разве что в случае необходимости сделать официальное заявление.

Эрдоган вот недавно высказался в примерно таком роде о Крыме, заодно вывел на полуострове интересную национальность, о которой будет особенно беспокоиться Турция — крымско-татарские турки.

Надеюсь, это понятный знак Киеву, чьим будет Крым, если не российским. Уж не украинским, точно.

А Крым как и 4 года назад выбирает Россию. Еще точнее — выбирают люди Крыма. А вот украинскую патриотическую интеллигенцию это не устраивает. Им нужна земля, территория, с остальными разберемся потом. Потом, как когда-то обещал мэр Днепропетровска Филатов. Очень хочу процитировать одну реплику в соцсетях, по поводу состоявшегося голосования.

Для начала, пишет автор, нужно вернуть территорию. А с людьми разберемся потом. Татары настроены проукраински, а ростовских казачков и чеченцев выселим.

Выселим. Это цитата. Слышали?! Это говорят люди, которые в другой день будут лить крокодиловы слезы по поводу насильственной депортации народов во времена Советского Союза, в том числе, к слову, и чеченцев.

В целом же, налицо желание повторить к Крыму сегодняшнюю ситуацию в Донбассе, где у носителей нынешней идеологии украинского государства есть шанс бодаться за территорию. А было бы правильно, если бы этого шанса у них не было.