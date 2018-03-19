Жириновский предложил создать госсовет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своей идее смены главы государства на коллективный управленческий орган.
Жириновский после встречи Путина с кандидатами в президенты сообщил журналистам, что ранее высказывался за перемену в устройстве власти в России.
"За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это мое мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента", — сказал Жириновский.
Он отметил, что тогда не будет нужды проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента. На уточняющий вопрос, рассказал ли Жириновский о своем видении на встрече с Путиным, лидер ЛДПР ответил утвердительно.
Жириновский сообщил, что Путин ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.