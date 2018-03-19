Жириновский предложил создать госсовет

Жириновский рассказал Путину об идее изменить структуру управления страной

Жириновский после встречи Путина с кандидатами в президенты сообщил журналистам, что ранее высказывался за перемену в устройстве власти в России

"За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это мое мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 — лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента", — сказал Жириновский.

Он отметил, что тогда не будет нужды проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента. На уточняющий вопрос, рассказал ли Жириновский о своем видении на встрече с Путиным, лидер ЛДПР ответил утвердительно.

Жириновский сообщил, что Путин ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".