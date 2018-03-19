ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму

Евросоюз не признаёт результаты выборов президента России в Крыму, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Евросоюз не признаёт нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признаёт и проведение выборов на Крымском полуострове», — отмечается в нём.
Как отмечается, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ считает, что Центральная избирательная комиссия России проводила выборы «эффективно и открыто», несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчёта голосов.
«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, о которых сообщает БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они противоречат обязательствам России в отношении ОБСЕ и другим международным обязательствам», — заявили в ЕС.
12 марта в ЕС заявили, что считают незаконным проведение выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Выборы президента России прошли 18 марта.