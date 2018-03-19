ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму

ЕС не признаёт выборы президента России в Крыму

Евросоюз не признаёт результаты выборов президента России в Крыму , говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз не признаёт нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признаёт и проведение выборов на Крымском полуострове», — отмечается в нём.

«Мы ожидаем, что Россия рассмотрит нарушения и недостатки, о которых сообщает БДИПЧ ОБСЕ, поскольку они противоречат обязательствам России в отношении ОБСЕ и другим международным обязательствам», — заявили в ЕС. Как отмечается, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ считает, что Центральная избирательная комиссия России проводила выборы «эффективно и открыто», несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчёта голосов.

12 марта в ЕС заявили, что считают незаконным проведение выборов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России прошли 18 марта.