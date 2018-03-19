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Титов останется в должности бизнес-омбудсмена
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Титов заявил, что останется в должности бизнес-омбудсмена и после выборов 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов продолжит работать в этой должности и после выборов. Об этом он сообщил журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с другими кандидатами на состоявшихся выборах главы государства.
"Я продолжаю работать, я был назначен на второй срок летом этого года, пока никаких вопросов не возникало", — сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что у него остались незавершенные дела в должности, поскольку в аппарат поступило множество обращений от предпринимателей.
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