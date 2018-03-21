Захарова озвучила число участников встречи по делу Скрипаля

Около 140 представителей иностранных дипмиссий аккредитовались на брифинг в МИД РФ по делу Скрипаля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

При этом она отметила, что для участия во встрече в МИД РФ важен не ранг дипломатов, а содержание беседы.

"Решение о том, участвует ли посол и берет с собой коллегу или делегирует участие другим сотрудникам посольства (не больше двух) принимается непосредственно посольством. Некоторые, комментируя свое участие журналистам, отмечают, что будут представлены на рабочем уровне. Многие послы придут лично. Но дело не в статусе, а в содержании разговора", — написала дипломат на своей странице в Facebook.