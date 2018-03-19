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Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля
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Мэй утверждает, что у России было намерение и мотив отравить Сергея Скрипаля 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Капитал страны
ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с утверждением, что у России был мотив и намерение совершить отравление в Солсбери, в результате которого пострадали осужденный в РФ за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
"Это нервно-паралитическое вещество было из группы «Новичок», оно было разработано советскими [экспертами], и я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем. Это произошло в Великобритании, это могло произойти в другой стране", — утверждала в понедельник британский премьер в эфире телеканала Sky News. Какими мотивами якобы руководствовалась Россия, Мэй не уточнила.
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 Ещё 5 источников 
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