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Зюганов прокомментировал результат Грудинина
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Зюганов прокомментировал результат Грудинина 

Газета.Ru 8 часов назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал результат кандидата КПРФ на выборах президента России Павла Грудинина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Что касается процентов меня это не волнует! Он получил прекрасные проценты!», — заявил Зюганов.
Отдельно он отметил то, что свои голоса Грудинину отдали жители поселения Совхоз им. Ленина.
«Там привезли тысячу человек дополнительно, но даже они не сумели сломать общественное мнение и коллектив», — заявил Зюганов. Он также пообещал Грудинину «отличное будущее» и поддержку.
И Грудинин, и Зюганов утверждают, что президентская кампания была грязной, однако оба признали победу на выборах президента России Владимира Путина.
Ранее кандидат в президенты России Павел Грудинин назвал условие, при котором он выполнит пари с журналистом Юрием Дудем — сбреет усы.
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