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Британский совет отменил мероприятия в России
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Британский совет отменил мероприятия в России на этой неделе 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Alexander Nemenov
Британский совет, чья деятельность в России прекращается, отменил ближайшие мероприятия этой недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Да, мы отменяем ближайшие события на этой неделе — пожалуйста, следите за обновлениями информации на нашем сайте и в социальных сетях", — сказали в пресс-службе.
Сейчас на сайте организации, в частности, заявлена лекция художественного руководителя Международного манчестерского фестиваля, которая должна была состояться 23 марта в галерее "Гараж" в Москве.
Британский совет — международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Работает в более чем 100 странах. Британский совет в России реализует ряд проектов, направленных на укрепление сотрудничества РФ и Великобритании в сфере высшего образования. Также Совет сотрудничает с лучшими представителями творческой среды России и Великобритании для создания культурных проектов в сфере креативной экономики, архитектуры, дизайна, литературы, кино, музыки, визуального и изобразительного искусства.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
В субботу МИД РФ обнародовал свои ответные шаги. Для этого в МИД был вызван посол Великобритании Лори Бристоу. Персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса". В своем комментарии организация заявила, что разочарована решением МИД РФ о прекращении деятельности ее отделения в России.
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