МИД России отреагировал на включение Крыма в доклад ООН о правах человека на Украине 

Министерство иностранных дел России назвало неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Украине, передает РИА «Новости».
"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — заявили в ведомстве.