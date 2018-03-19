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МИД России отреагировал на включение Крыма в доклад ООН о правах человека на Украине
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МИД России отреагировал на включение Крыма в доклад ООН о правах человека на Украине 

Газета.Ru 8 часов назад
Министерство иностранных дел России назвало неправомерным включение наблюдательной миссией ООН Крыма в доклад о ситуации с соблюдением прав человека на Украине, передает РИА «Новости».
"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной", — заявили в ведомстве.
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