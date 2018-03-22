МИД провел встречу по делу Скрипаля

«Необоснованные обвинения»: МИД провел встречу послов по «делу Скрипаля»

На мероприятии аккредитовались более 140 представителей зарубежных дипломатических миссий, однако британский посол проигнорировал встречу.

"Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — заявил Песков, комментируя отсутствие главы британской дипмиссии на брифинге.

Позиция МИД

"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании", — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков. В дипломатическом ведомстве отметили, что отравление Скрипалей является террористическим актов против россиян.

Дипломат добавило, что российская сторона "в шоке от экспертных оценок" британских политиков по этому делу.

Необоснованные обвинения

"Элементарная логика подсказывает только два возможных варианта — британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, скажем так, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали нападение на российскую гражданку", — отметил Ермаков. В МИД России также подчеркнули, что ни одна из версий случившегося в Солсбери не выдерживает критики.

"Они сами себя загнали в тупик, на все большее число поступающих вопросов в конечном итоге будут обязаны ответить" По его словам, случившееся является, "скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра", недопустимая и невыгодная для России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT также указал не нестыковки по "делу Скрипаля". Он напомнил, что заявления о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ прозвучали через пару часов после инцидента, однако даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Он также отметил, что до сих пор не понятно, почему в принципе начали обвинять именно Россию.

Песков также подчеркнул, что Скрипаль был британским шпионом. По словам пресс-секретаря российского президента, если бы бывший офицер ГРУ представлял угрозу для России, то его не обменяли бы.

Ситуация с уликами

"Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть, — как, кстати, в Великобритании не раз случалось, — то тогда вообще не понятно, о чем у них, британцев, идет речь? И при чем здесь какие-то обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия", — заметил Ермаков. Российская сторона также не исключает, что все улики по отравлению в Солсбери могли исчезнуть.

В МИД подчеркнули, что в связи с этим российская сторона ждет от Лондона официального доклада по "делу Скрипаля".

Ермаков также добавил, что Великобританию пытаются ввергнуть в очередную грязную и проигрышную авантюру против России. Он отметил, что до сих пор нет никакой ясности по инциденту в Солсбери.

"Это похоже на очередной низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф, для этого не нужно идти в дипломатию", — отметили в МИД. В дипломатическом ведомстве также отметили, что не собираются "отвечать за беспардонные действия Лондона".

Инцидент в Солсбери

Ранее 4 марта в британском Солсбери с отравлением были госпитализированы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Скрипаль оказался в Великобритании в 2010 году после помилования за госизмены. Его и двух других россиян обменяли на десять человек, задержанных в США , включая Анну Чапман

Лондон выдвинул обвинения в адрес Москвы , что якобы именно Россия связана с произошедшим, поскольку отравление произошло из-за вещества, разработанным в СССР в рамках программы "Новичок". Однако в Советском Союзе не существовало проекта с таким названием, а для обозначения использовались цифры. Название "Новичок" растиражировали западные СМИ с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который никак не связан с разработкой химического оружия.

Россия отвергает обвинения британской стороны, считая их бездоказательными. В частности несогласие с заявлениями Лондона выразил российский президент Владимир Путин . По словам лидера государства, у России нет химического оружия, и оно было уничтожено под контролем международных наблюдателей. Кроме того, Путин добавил, что никто бы не позволил бы себе такого накануне президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу. Также российский лидер заявил о готовности Москвы оказать помощь в расследовании инцидента.