Путин высказался о возможной гонке вооружений

Путин сообщил, что снижение расходов на оборонную сферу предусмотрено в 2018-2019 годах, передает РИА «Новости»

В начале марта Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о ракетном комплекс «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике. Западные СМИ восприняли эти заявления как попытку развязать новую гонку вооружений и холодную войну.