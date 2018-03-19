Путин высказался о возможной гонке вооружений 

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.
Путин сообщил, что снижение расходов на оборонную сферу предусмотрено в 2018-2019 годах, передает РИА «Новости».
В начале марта Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о ракетном комплекс «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике. Западные СМИ восприняли эти заявления как попытку развязать новую гонку вооружений и холодную войну.