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Путин высказался о возможной гонке вооружений
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Путин высказался о возможной гонке вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений.
Путин сообщил, что снижение расходов на оборонную сферу предусмотрено в 2018-2019 годах, передает РИА «Новости».
В начале марта Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о ракетном комплекс «Сармат», новейшей крылатой ракете, подводном беспилотнике. Западные СМИ восприняли эти заявления как попытку развязать новую гонку вооружений и холодную войну.
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