Аксенов раскритиковал заявление Порошенко о выборах

"Он виновен в убийствах десятков тысяч людей, в организации блокад Крыма, его рейтинг стремится к нулю. Не ему рассуждать о наших выборах и правах человека", — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что Порошенко пришел к власти на волне государственного переворота, а сейчас на востоке Украины идут боевые действия.