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В ЛДПР не видят смысла обжаловать итоги выборов
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В ЛДПР не видят смысла обжаловать итоги выборов 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ЛДПР не видит смысла обжаловать результаты состоявшихся в воскресенье в РФ президентских выборов, заявил представляющий партию вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
"А смысл?" — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Также, по его словам, партии не стоит менять тактику избирательных кампаний, поскольку она дает результат уже на протяжении четверти века.
"Тактика у партии ЛДПР на протяжении 25 лет неизменна. И 25 лет она даёт свой результат, и у партии есть свой электорат… Поэтому особо что-то менять мы не видим пока смысла. Если в стране будут свободные демократические выборы, а не то шоу, которое мы наблюдаем каждый раз, поверьте, результаты будут совершенно другие", — подчеркнул Лебедев.
Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66% голосов). Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,67%. Григорий Явлинский стал пятым, получив 1,04%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов избирателей каждый.
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