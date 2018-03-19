В ЛДПР не видят смысла обжаловать итоги выборов 

"Тактика у партии ЛДПР на протяжении 25 лет неизменна. И 25 лет она даёт свой результат, и у партии есть свой электорат… Поэтому особо что-то менять мы не видим пока смысла. Если в стране будут свободные демократические выборы, а не то шоу, которое мы наблюдаем каждый раз, поверьте, результаты будут совершенно другие", — подчеркнул Лебедев.

Также, по его словам, партии не стоит менять тактику избирательных кампаний, поскольку она дает результат уже на протяжении четверти века.