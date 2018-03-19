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Шевченко не исключил участия в выборах мэра Москвы
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Журналист Максим Шевченко не исключил участия в выборах мэра Москвы 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Доверенное лицо кандидата в президенты РФ Павла Грудинина Максим Шевченко не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах мэра Москвы.
"Я не исключаю такой возможности, политическая борьба развивается… Сергей Семёнович Собянин — достойный соперник. Мне кажется, что мы показали, что мы можем во всех регионах России представить вполне ясные и чёткие программы социального преобразования", — сказал Шевченко на пресс-конференции в понедельник.
Шевченко отметил, что считает возможным "попробовать" себя в выборах мэра, если в них не будут использовать грязные политические технологии. Так как в обратном случае "в этом нет смысла", добавил он.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
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