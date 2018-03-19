Журналист Максим Шевченко не исключил участия в выборах мэра Москвы

Шевченко отметил, что считает возможным "попробовать" себя в выборах мэра, если в них не будут использовать грязные политические технологии. Так как в обратном случае "в этом нет смысла", добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.