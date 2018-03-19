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Reuters: совет нацбезопасности Великобритании обсудит новые шаги в отношении РФ 20 марта
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Reuters: совет нацбезопасности Великобритании обсудит новые шаги в отношении РФ 20 марта 

ТАСС 10 часов назад
ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Великобритании обсудит возможные новые шаги в отношении России 20 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
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