Партия Марин Ле Пен поздравила Путина с победой на выборах

В официальном заявлении на сайте партии сказано, что победа Путина свидетельствует об успехе его реформ.

Этот большой успех на выборах свидетельствует о желании российского народа продолжать двигаться по пути реформ, предлагаемых президентом Путиным, который за последние несколько лет сделал возможным возвращение этой ключевой державы на международную арену

— текст заявления.

В «Национальном фронте» отметили, что прошедшие выборы «должны, в частности, привести к тому, чтобы Евросоюз положил конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций».

После того, как ЦИК подсчитал голоса избирателей, Путин получил поздравления от разных политиков и глав государств. В числе тех, кто обратился к действующему президенту после объявления результатом был и российский

премьер-министр