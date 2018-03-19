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Партия Марин Ле Пен поздравила Путина с победой на выборах
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Партия Марин Ле Пен поздравила Путина с победой на выборах 

360tv.ru 10 часов назад
Ультраправая «Национальный фронт», возглавляемая бывшим кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен, поздравила действующего главу РФ Владимира Путина с переизбранием.
В официальном заявлении на сайте партии сказано, что победа Путина свидетельствует об успехе его реформ.
Этот большой успех на выборах свидетельствует о желании российского народа продолжать двигаться по пути реформ, предлагаемых президентом Путиным, который за последние несколько лет сделал возможным возвращение этой ключевой державы на международную арену
— текст заявления.
В «Национальном фронте» отметили, что прошедшие выборы «должны, в частности, привести к тому, чтобы Евросоюз положил конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций».
После того, как ЦИК подсчитал голоса избирателей, Путин получил поздравления от разных политиков и глав государств. В числе тех, кто обратился к действующему президенту после объявления результатом был и российский
премьер-министр
Дмитрий Медведев.
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