Партия Марин Ле Пен поздравила Путина с победой на выборах 

Ультраправая «Национальный фронт», возглавляемая бывшим кандидатом на пост президента Франции Марин Ле Пен, поздравила действующего главу РФ Владимира Путина с переизбранием.
В официальном заявлении на сайте партии сказано, что победа Путина свидетельствует об успехе его реформ.
Этот большой успех на выборах свидетельствует о желании российского народа продолжать двигаться по пути реформ, предлагаемых президентом Путиным, который за последние несколько лет сделал возможным возвращение этой ключевой державы на международную арену
— текст заявления.
В «Национальном фронте» отметили, что прошедшие выборы «должны, в частности, привести к тому, чтобы Евросоюз положил конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций».
После того, как ЦИК подсчитал голоса избирателей, Путин получил поздравления от разных политиков и глав государств. В числе тех, кто обратился к действующему президенту после объявления результатом был и российский
премьер-министр