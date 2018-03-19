Ещё
Медведев рассказал о планах кабмина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев рассказал о планах действующего состава кабмина 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что действующий состав правительства должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Понятно, что действующий состав правительства, завершающий по конституции свои полномочия, должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики, социальной сферы в текущий период, сделать все необходимое для подготовки дальнейшего развития страны в соответствии с намеченными планами", — сказал Медведев.
Ранее победивший на выборах президента России Владимир Путин сообщил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации.
Газета.Ru: последние новости
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля Стали известны результаты выборов президента в Москве и Петербурге В Чечне Макаревичу посоветовали переезжать в Америку
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина461
«Перестаньте нас оскорблять»148
Германия нашла замену российскому газу553
Якубович обратился к Грудинину507
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ7
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение