Эксперт: третье место стало для главы ЛДПР личной катастрофой

"Мне кажется, довольными (своими результатами на выборах) могут быть только абсолютные дебютанты — это Ксения Собчак. Понятно, что всегда хочется большего, но учитывая, что она впервые шагнула в такую серьезную политику…, ее результат — четвёртый — в очень солидной компании, конечно же, должен ее удовлетворять. И она не случайно заявляет, что пришла в политику всерьёз и надолго. А все остальные, мне кажется, разочарованы, так или иначе скрывая это", — сказал Поляков.

"Но абсолютный стресс — это результат Жириновского, что он и продемонстрировал вчера на программе Соловьева, когда обрушился с филиппиками в адрес избирателей. Это была не то, чтобы истерика, но «прорыв» очень и очень необычный для Жириновского, который, как правило, очень хорошо себя контролирует. А тут такой «выстрел» в воздух, самоподрыв, я бы сказал. Я думаю, что это для него была катастрофа, и он это хорошо понимает", — говорит Поляков.

Эксперт отметил, что при этом вопрос о преемнике Жириновского в ЛДПР вряд ли стоит. «Так устроена сама партия, что никакой речи о преемстве там идти не может, потому что Жириновский — один, неподражаемый и незаменимый», — говорит Поляков.

Он добавил, что новые вызовы стоят и перед КПРФ . «На смену стареющему и убывающему электорату должен прийти какой то новый, с новым драйвом… Если партия в ближайшее время не сумеет сформулировать четкую левую альтернативу существующему курсу, скорее, она будет угасать. Если же эта левая альтернатива будет сформулирована и будет вестись систематическая работа, то возможность того, что коммунисты будут прибавлять, не исключена», — полагает собеседник агентства.

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