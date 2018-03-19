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Эксперт: третье место стало для главы ЛДПР личной катастрофой
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Эксперт: третье место стало для главы ЛДПР личной катастрофой 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Третье место на президентских выборах для лидера ЛДПР Владимира Жириновского стало личной катастрофой, чего он не смог скрыть, а вот новичок в большой политике Ксения Собчак напротив должна быть очень довольна своим результатом, заявил РИА Новости политолог, член экспертного совета Фонда ИСЭПИ Леонид Поляков.
"Мне кажется, довольными (своими результатами на выборах) могут быть только абсолютные дебютанты — это Ксения Собчак. Понятно, что всегда хочется большего, но учитывая, что она впервые шагнула в такую серьезную политику…, ее результат — четвёртый — в очень солидной компании, конечно же, должен ее удовлетворять. И она не случайно заявляет, что пришла в политику всерьёз и надолго. А все остальные, мне кажется, разочарованы, так или иначе скрывая это", — сказал Поляков.
По его словам, и кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, и представитель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, и кандидат от Партии роста Борис Титов, и «тем более (лидер партии „Яблоко“ Григорий) Явлинский» рассчитывали «на более серьёзные показатели».
"Но абсолютный стресс — это результат Жириновского, что он и продемонстрировал вчера на программе Соловьева, когда обрушился с филиппиками в адрес избирателей. Это была не то, чтобы истерика, но «прорыв» очень и очень необычный для Жириновского, который, как правило, очень хорошо себя контролирует. А тут такой «выстрел» в воздух, самоподрыв, я бы сказал. Я думаю, что это для него была катастрофа, и он это хорошо понимает", — говорит Поляков.
Эксперт отметил, что при этом вопрос о преемнике Жириновского в ЛДПР вряд ли стоит. «Так устроена сама партия, что никакой речи о преемстве там идти не может, потому что Жириновский — один, неподражаемый и незаменимый», — говорит Поляков.
Он добавил, что новые вызовы стоят и перед КПРФ. «На смену стареющему и убывающему электорату должен прийти какой то новый, с новым драйвом… Если партия в ближайшее время не сумеет сформулировать четкую левую альтернативу существующему курсу, скорее, она будет угасать. Если же эта левая альтернатива будет сформулирована и будет вестись систематическая работа, то возможность того, что коммунисты будут прибавлять, не исключена», — полагает собеседник агентства.
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