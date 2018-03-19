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ПАСЕ признала нехватку денег без взноса РФ
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ПАСЕ признала финансовые трудности из-за отказа России платить часть взноса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
ПАСЕ в своей резолюции признает наличие финансовых трудностей из за отказа российской стороны платить часть своего взноса за 2018 год.
>> ПАСЕ не дождётся российских денег
В поступившей в распоряжение РИА Новости резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджетные трудности Ассамблеи осложняются решениями, принятыми Комитетом министров, и отказом Российской Федерации выплатить первую треть своего взноса в соответствии с бюджетом 2018 года".
"Бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 млн евро", — отмечается в документе. В резолюции говорится, что "бюджет ПАСЕ этого года заморожен на 9 процентов". В этом году дефицит составляет 1,5 миллиона евро. В документе ПАСЕ выражает крайнюю степень не удовлетворения тем фактом, что "вынуждена производить столь массовые сокращения в своем бюджете, и без того, значительно ослабленном десятилетием ограничений".
Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.
В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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