Владимир Путин уверенно побеждает на президентских выборах, набирая, судя по всему, заметно более 70% голосов. По случаю победы в Москве на Манежной площади состоялся праздничный концерт. Каковы будут следующие шаги избранного президента? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта.
Концерт на Манежной стали готовить еще до начала голосования. Впрочем, к чему ненужное лицемерие, разве кто-то сомневался в победе Владимира Путина? Причем в победе уверенной. Боролись за явку, но и она не подкачала.
Судя по предварительным данным, она, возможно, хоть и не станет рекордной для президентских выборов в нашей стране вообще, однако превзойдет показатель 2012 года. Это, а также более чем убедительный общий результат Путина, который в процентном отношении как раз, похоже, станет именно рекордным по итогам окончательного подсчета голосов, может повлиять самым благоприятным образом на дальнейшую политическую судьбу организаторов предвыборной кампании.
До сих пор личным рекордом Путина в процентном отношении был результат 2004 года, когда он набрал 71,31% голосов, «за» проголосовали 49,5 миллиона человек.
Примечательно, что в Москве действующий президент набрал около 70%, тогда как в 2012 году — лишь 48%. Это, безусловно, плюс в «политическую карму» Сергея Собянина. В
Петербурге результат еще выше — под 80%. Впечатляющие результаты в Крыму и Севастополе. В «оккупированных территориях» так не голосуют. Возможно, за столь высокую явку на выборах в целом и результат Путина по стране и в столицах, в частности, стоит сказать отдельное «спасибо» британским политикам во главе с Терезой Мэй и Борисом Джонсоном, и украинским властям, запретившим россиянам голосовать в посольстве России в Киеве. Ничто так не сплачивает электорат, как внешняя угроза или нападки со стороны Запада.
Теперь если не весь четвертый срок правления Путина, то первые его годы точно пройдут под знаком ужесточения противостояния с Западом. Вопрос — как это скажется на внутренней жизни страны? Обстановка «осажденной крепости» не способствует расцвету вольностей и свобод. С другой стороны, уверенная победа на выборах вселит в правящий класс спокойствие за свое будущее и не благоприятствует подготовке к новому «закручиванию гаек». Нет повода, как говорится.
Сейчас, разумеется, начнутся гадания на тему о том, что станет содержанием очередного срока правления Владимира Путина. Кто станет главой правительства и каков будет состав кабинета. Кстати, еще за пару дней до голосования президент утвердил перечень поручений по реализации своего ежегодного послания Федеральному собранию. Социальная часть послания, согласно ожиданиям многих аналитиков, должна воплотиться в новое издание знаменитых «майских указов».
Мне не кажется, что на своем четвертом сроке Путин вдруг сделает ставку на «правительство реформаторов», которые начнут что-то стремительно менять, скорее, на молодых или даже не очень молодых технократов, которые будут следовать по пути «тонкой настройки» существующей системы.
Кандидатура премьера, конечно, важна, но не принципиальна. Премьером может остаться и Медведев, а может стать и новый человек. Как из числа тех примерно полдюжины фамилий, что уже назывались, так это может стать и совершенно неожиданная кандидатура.
Путин в кадровых назначениях умеет удивлять. Однако центр принятия ключевых решений от этого не сместится из Кремля в Белый дом правительства. Это не будет кабинет министров с расширенными полномочиями. Не стоит ждать и кардинальных институциональных реформ.
Путин останется верен принципу «не сломалось — не чини». А никто наверху не считает, что система сломалась. Да и судя по результатам выборов, подавляющая часть российского электората не считает, что «эпоха Путина» себя исчерпала. И не видит даже близко ни одного реального кандидата на смену действующему президенту.