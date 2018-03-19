День выборов. Как голосовали жители Липецкой области

Небывалый ажиотаж

Ровно в 8 утра в регионе открылись 911 избирательных участков. И сразу к ним потянулись первые избиратели. Несмотря на выходной день и совсем не весеннюю погоду у дверей даже выстроились небольшие очереди. Пожилая жительница Липецка Валентина Иванникова пришла вместе с внучкой.

«Сегодня специально встала пораньше, чтобы проголосовать в числе первых, — поделилсь пенсионерка. — Раньше выборы были праздником. Сейчас уже нет такого чувства, но всё равно мы же граждане, мы должны проявлять сознательность».

Уже в первые часы на участках наблюдалась высокая явка. К 10 утра проголосовало 9,02% избирателей. Это на 3,18% больше, чем на предыдущих президентских выборах.

«Людей очень много, конечно, больше пожилых и пенсионеров, — сказала Людмила Кулинская, председатель участковой избирательной комиссии № 22-37. — Я думаю, молодёжь подтянется ближе к обеду».

Так и оказалось. Уже к 12 часам явка выросла до 27,29%, а к 15 часам — до 50,22%. И цифры продолжали расти.

«К моменту закрытия участков явка по области составила 72,18%. Это третий результат в ЦФО, — сообщил председатель облизбиркома Юрий Алтухов. — Рост по сравнению с кампанией 2012 года — 6,54%. Рекордсменами по количеству проголосовавших стали Измалковский, Добринский, Усманский и Хлевенский районы. Там участки посетило более 90% человек. В Липецке таких было 62,88%».

Вброс? Показалось

За ходом выборов следило более 3800 наблюдателей от Общественной палаты ОБСЕ и политических партий. Каких-то серьёзных нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования, они не зафиксировали. Вечером в избирательную комиссию поступило всего три жалобы. Одна из них касалась размещения на стендах дополнительных данных о счетах одного из кандидатов. В двух других шла речь о появлении в интернете видеоролика с признаками предвыборной агитации.

«Была информация о вбросе бюллетеней, но она не подтвердилась, — сказал Алтухов.

Не выявили грубых нарушений и представили движения «Голос». Хотя мелкие недочёты, по их мнению, были: где-то бюллетени выдавали не под роспись, где-то открытие участков и тестирование КОИБов происходило без наблюдателей».