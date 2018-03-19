«Капитулировать нельзя расколоться»: Запад в растерянности из-за будущей политики Путина

"Политика Запада по отношению к РФ и Владимиру Путину, как ее несомненному лидеру, состоит из ультиматумов и требований сдаться. Если бы действующий президент победил с малым перевесом голосов при низкой явке, Вашингтон и его союзники бы заявили: Путин слаб, его политика провальна, а потому он должен пересмотреть свои взаимоотношения с Западом. Глава государства победил со впечатляющим перевесом, и наши «партнеры» заявляют: в РФ слабая экономика, Путин должен с нами наладить отношения. То есть суть риторики не меняется.

Для Вашингтона, Лондона, Берлина, Брюсселя и Парижа «улучшить отношения» означает, что Москва должна отказаться от своих национальных интересов и приоритетов РФ, уступив внешнему давлению. Российское руководство же всегда повторяет: движение навстречу должно быть обоюдным. У Запада нет желания делать шаги навстречу, звучат лишь требования «русские, сдавайтесь!». Москва не видит выхода из сложившегося тупика и на односторонние уступки явно не пойдет", — отмечает политолог.

Западные СМИ неоднозначно отреагировали на победу Владимира Путина по итогам выборов президента. К примеру, лондонская The Guardian подчеркивает: лидер РФ «вышел из своего третьего президентского срока намного более сильным, чем он был в 2012 году» и существенно усилил позиции России на международной арене. Одним из шагов «для возрождения величия России» газета назвала возвращение Крыма . И теперь Запад гадает, как лидер РФ выстроит свои отношения с Западом в следующие 6 лет.

"Для западного мира Россия — противник в глобальной экономике, а Путин — лидер, которого нужно отстранить. Потому демонизация российского президента и очернение России продолжится. Но если бы Москва считала возможным поступиться интересами РФ перед «партнерами», она могла сделать это еще в 2014 году — выборов 2018-го ждать не стоило.

Политика Запада гениальностью не отличается: он давит экономически и политически в ожидании, что экономические показатели в РФ ухудшатся, и народ действующую власть просто свергнет. Но такое действие дает противоположный результат: население сплачивается вокруг лидера перед лицом внешней угрозы. В такой ситуации все говорит за то, что путин не только не сдаст позиций, а даже займется укреплением страны. Если бы отношения с Западом были нормальными, это интересовало бы Кремль в меньшей степени", — считает аналитик.

Раскол Запада

Обозреватель Süddeutsche Zeitung Франк Нинхюйзен предположил, что падение уровня жизни россиян в условиях санкций должно подтолкнуть Владимира Путина к восстановлению отношений с ЕС . «Путин заручился властью еще на шесть лет… Теперь Кремль должен решить, позволит ли он себе проводить ту политику, которую он вел до сих пор», — прокомментировал он итоги президентских выборов в РФ.

Однако не все западные аналитики разделяют это мнение. Американское деловое издание Bloomberg признало: лидерство действующего президента РФ не подвергается сомнению. И привело слова старшего программного директора Немецкого фонда Маршалла в США Йорга Форбрига: «Путин будет использовать свои следующие шесть лет, чтобы утверждать свое видение сильной России. Он чувствует успех, чувствует, что Запад раскалывается… Его приоритет в следующем сроке — опираться на это».

Сам же Путин накануне выборов не исключил перемен. «Все течет — все меняется», — сказал он.

"На прошедших выборах Птин боролся не с семью кандидатами, а фактически противостоял всему Западу, который приложил максимум усилий для легетимизации избирательного процесса. Сами либеральные кандидаты, как показали итоги голосования, получают поддержку порядка 1-1,5 процента россиян, но пользуются мощной поддержкой Запада. Но как политическая сила они даже не рассматриваются.

Путин доказал свою состоятельность российскому обществу и ему просто нет смысла сегодня менять принципы внешней политики. Оппоненты от Запада же просто ничего не смогут сделать. Феномен российской либеральной оппозиции состоит в том, что уже более четверть века не могут договориться и создать единую партию-платформу, выработать собственную концепцию развития страны. Каждый из лидеров авторитарен и честолюбив настолько, что авторитарны и нетерпимы к чужому мнению.

Они, естественно, за разгосударствление, приватизацию и уменьшению влияния власти. Но сделать хоть что-то, чтобы отстоять свою точку зрения и доказать ее россиянам, либералы не могут из-за того, что 25 лет совершают одни и те же ошибки. Путин же, пользуясь беспрецедентной поддержкой россиян, взял курс на укрепление позиций России, и победа на выборах едва ли может это изменить", — заключает Юрий Почта.