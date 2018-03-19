Собчак и Грудинин — новички, а Жириновскому пора на покой. Итоги выборов президента на Среднем Урале

Рекордный показатель

Явка на президентских выборах в Свердловской области побила рекОрда (Религиозное объединение «Орда (Религиозное объединение „орды ( Религиозное объединение „Орда“ *запрещены в РФ ). По предварительным данным областной избирательной комиссии, она составила 62,35%. Для сравнения, на прошлых президентских выборах в 2012 году этот показатель составил — 58,79%. А в сравнении с явкой по стране — более 67%, на Среднем Урале этот показатель чуть ниже.

“С одной стороны, высокая явка в Свердловской области в сравнении с выборами 2012 года, — это результат целенаправленной работы властей всех уровней. С другой стороны, избиратели понимают важность именно президентских выборов. То, что в Свердловской области явка чуть ниже, чем в целом по стране — это абсолютно нормальная ситуация. В целом для Свердловской области этот показатель является рекордным», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» представитель АПЭК в Свердловской области Руслан Мухаметов.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Алексей Швайгерт , отметивший в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс», что Свердловская область никогда не отличалась высокой явкой, но в этом случае ее можно считать рекордной.

«По сравнению с Челябинской областью , которая показала явку 66,4%, Свердловская область не сильно выше. Это характерная особенность регионов с большим, крупным областным центром-миллионником и серьезной занятостью населения в промышленности. Это действительно очень хороший показатель и мерить всех одной линейкой, сравнивая это с общероссийским показателем, я бы не стал. Задача нынешней компании для Свердловской области и Челябинской области перевыполнена. Они, перешагнув этот психологический барьер в 60%, показали федеральному центру, что региональный власти способны достаточно эффективно выполнять поставленные задачи, реализовывать установки федерального центра», — пояснил эксперт.

Нижний Тагил не сдержал слово?

На Среднем Урале от «Путинграда» на президентских выборах наблюдатели несомненно ждали более высоких показателей явки, как в сравнении с Екатеринбургом , так и с областью, однако этого не случилось. По предварительным данным облизбиркома, явка в Нижнем Тагиле составила — 62,16%. Для сравнения: в Екатеринбурге этот показатель составил — 60,46%.

«Причин меньшей по сравнению с прогнозом Носова явки в Тагиле может быть несколько. Во-первых, кто-то мог вселить в Носова излишний оптимизм на основании соцопросов или чего-то еще. Вторая причина — недостаточная работа по мобилизации», — прокомментировал ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» политолог Андрей Белоусов

«Во-первых, наверное, на явку в Тагиле повлияла погода. Все-таки вчера в Свердловской области и в Тагиле, в частности, некие погодные неприятности были. Во-вторых, я не верю в явку 60% по Екатеринбургу. Есть сомнения, что она достигалась голосованием на стационарных участках. Проблемы больших городов в том, что люди привыкли к формату сервиса, такому как пицца на дом, товары с доставкой и так далее. Надомное голосование, голосование на выездном уровне — нужно посмотреть цифру, это интересно», — считает Алексей Швайгерт.

Кандидат №1 Первое место, согласно предварительным итогам выборов на Среднем Урале, как и в целом по стране, занял Владимир Путин . При этом, он набрал несколько больше, чем прогнозировали эксперты, и в этом случае Свердловская область не стала исключением. По данным облизбиркома он набрал 74,6% голосов избирателей.

«Моя версия — народ действительно массово пошел поддержать Путина. Вокруг Путина сложилась драма. Внутри России на него и его окружение нападал, и весьма остро, Навальный. Но куда злее действовал коллективный Запад. Он задолго до выборов персонифицировал свои удары, направил их не только и не столько на институты, сколько на персоны, не переставая упоминать Путина как корень зла. Запад создал драму вокруг Путина, создав для него образ гонимого и виноватого во всем, что только можно вообразить, от мельдония до газа «Новичок». В такой ситуации, ситуации явного перебора, когда «все против одного», к и без того большому отряду убежденных сторонников Путина примкнули и шатающиеся. И не просто примкнули, а пошли ему помогать. Путину оказалась не нужна вовсе внутриполитическая предвыборная программа, и если спросить сейчас избирателя, какова она, люди будут давать очень расплывчатые ответы. Люди пошли на выборы, чтобы сделать своего сильного лидера еще сильнее. А для чего ему быть сильным, собственно? Чтобы Запад не согнул. Эта логика не проговаривается, но я думаю, что она улеглась в подсознании многих голосующих», — считает политтехнолог Эдуард Коридоров.

Той же точки зрения придерживается руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин . «Та ситуация свистопляски, которую проводят наши внешнеполитические партнеры — Великобритания , — это вызвало консолидацию электората, который получил дополнительную мотивацию прийти и поддержать президента. В данном случае они голосовали и за президента, и за самих себя и за страну. В данном случае Путин подтвердил, что он — лидер нации, за которого люди голосуют, за которого люди переживают и понимают, что ему нужно оказать поддержку в этой ситуации», — сказал политолог корреспонденту «ФедералПресс», добавив, что свою роль также сыграл образ Владимира Путина, как лидера нации.

Грудинин — Жириновский : два к одному

Второе место, согласно предварительным данным облизбиркома, на Среднем Урале досталось Павлу Грудинину, а Владимир Жириновский стал лишь третьим. При этом, вопреки прогнозам экспертов до выборов — относительно гонки «ноздря в ноздрю» — разрыв между кандидатами значителен: почти в два раза. По мнению Алексей Швайгерта, в случае с «серебром» Грудинина сработал «эффект новичка» «и некая интрига, складывающаяся вокруг нового кандидата». Свою роль, как полагает эксперт сыграл и базовый электорат коммунистов

«Другое дело — результат Жириновского. Это некий феномен и вызов этой кампании. Никто не ожидал столь низких для него процентов. Сейчас это большой удар по престарелому лидеру партии, который не смог красиво завершить политическую карьеру. Партия ЛДПР больше не может с прежним лидером, несмотря на все заслуги и победы. Мы понимаем, что это партия одного лидера. Нет ощущения, что Жириновский воспитал себе достойного преемника, который мог бы по образу, по характеру подхватить падающий флаг и возглавить партию. Слишком долго он в политике, его ходы изучены избирателями и они фактически отказали ему в доверии», — поделился мнением политолог.

Примечательно, что несмотря на второе место на выборах президента, в областном центре — Екатеринбурге Павел Грудинин набрал меньше голосов, чем в целом по области. «Глубинка в социально-экономическом плане менее развита, чем Екатеринбург, поэтому риторика социальной защиты там более удобна и популярна. За „левых“ там голосуют больше», — пояснил Руслан Мухаметов результаты кандидата от КПРФ в столице региона.

Собчак, как и полагали эксперты, согласно предварительным данным областной избирательной комиссии, на Среднем Урале стала четвертой, набрав 1,6% голосов избирателей. Ожидаемым стало то, что в Екатеринбурге она набрала больше, чем по области, и обошла кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского . При этом, «Яблоко» в Свердловской области существует давно, а Ксения Собчак — впервые участвует в выборах. По мнению экспертов, здесь, также как и в ситуации с Грудининым и Жириновским, свою роль сыграла новизна.

«Я удивился, что Явлинский набрал 1,3%. Я думал, что он и этого не наберет. Потому что кампания его была невнятная, ролики, я считаю, сделаны бездарно. Собчак набрала, потому что у нас много молодежи, на хайповом восприятии которой работает Собчак. В этом смысле она сработала на яркость и совпадение с молодежными интересами. Она по возрасту моложе, чем остальные участники, это тоже сыграло определенную роль. И либеральный электорат, которого у нас порядка 10%, он не знал за кого проголосовать. Титов — со своей совершенно непонятной кампанией, Явлинский — стар для молодежи, его повторяющиеся тезисы неинтересны, молодежь пришла и проголосовала за Собчак», — прокомментировал ситуацию Анатолий Гагарин.

«Запрос на новые лица в ситуации с Явлинским — это объективная история. Было понятно, что Собчак наберет больше, чем Явлинский. Это просто новое, медийное лицо. Явлинский — по образу и по духу тот же Жириновский — политик из прошлого, чье время ушло, но они не успели уступить свои электоральные ниши, позиции другим кандидатам», — добавляет Алексей Швайгерт.

В целом же эксперты оценили прошедшие на Среднем Урале выборы президента положительно, охарактеризовав как «открытые» и «демократичные», хоть и несколько предсказуемыми.