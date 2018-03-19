ЦИК обработал 99,94% протоколов

Действующий глава государства Владимир Путин побеждает на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК, сообщает РИА Новости.
Ранее Путин заявил о намерении встретиться со всеми кандидатами, которые принимали участие в выборах президента России 2018 года.
18 марта по всей территории России и за её пределами прошли президентские выборы.
Всего в предвыборной кампании за высший руководящий пост в стране принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский