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ЦИК обработал 99,94% протоколов
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ЦИК: Путин побеждает на выборах с результатом 76,68% после обработки 99,94% протоколов 

RT на русском 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Действующий глава государства Владимир Путин побеждает на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов. Соответствующие данные предоставлены ЦИК, сообщает РИА Новости.
Ранее Путин заявил о намерении встретиться со всеми кандидатами, которые принимали участие в выборах президента России 2018 года.
18 марта по всей территории России и за её пределами прошли президентские выборы.
Всего в предвыборной кампании за высший руководящий пост в стране принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский
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