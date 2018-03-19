Эксперты ОЗХО начали сбор материала в Солсбери, где был отравлен Скрипаль 

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыли в Великобританию, чтобы изъять образцы вещества, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Планируется, что группа специалистов организации встретится с представителями лаборатории министерства обороны Великобритании, а также полиции, передает Reuters.
По информации британского МИД, пробы будут направлены в отобранные ОЗХО международные лаборатории. Проверка результатов исследования займет примерно две недели.
Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Солсбери. Они находятся в больнице в критическом состоянии. Британская сторона обвинила Россию в причастности к этому инциденту.