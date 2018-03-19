Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами правительства региона. Он поблагодарил всех жителей области, которые приняли участие в выборах президента.

Я хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона

— Андрей Воробьев.

Явка на выборах в Подмосковье, по предварительным подсчетам, составила более 63%. Андрей Воробьев также поблагодарил председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову за организацию выборов в регионе. Губернатор отметил, что Мособлизбирком провел работу оперативно, сдав все протоколы и документы в ЦИК вовремя.

За работой избирательных участков на территории Подмосковья следили свыше 130 наблюдателей из 30 стран мира и международных организаций.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила Андрею Воробьеву предварительные результаты голосования на выборах президента РФ по Подмосковью.