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Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах
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Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с зампредами правительства региона. Он поблагодарил всех жителей области, которые приняли участие в выборах президента.
Я хочу поблагодарить жителей, которые пришли на участки. Очень приятно, что количество голосов, отданных за нашего президента, составляет порядка 2,8 миллиона
— Андрей Воробьев.
Явка на выборах в Подмосковье, по предварительным подсчетам, составила более 63%. Андрей Воробьев также поблагодарил председателя Мособлизбиркома Ирину Коновалову за организацию выборов в регионе. Губернатор отметил, что Мособлизбирком провел работу оперативно, сдав все протоколы и документы в ЦИК вовремя.
За работой избирательных участков на территории Подмосковья следили свыше 130 наблюдателей из 30 стран мира и  международных организаций.
Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова сообщила Андрею Воробьеву предварительные результаты голосования на выборах президента РФ по Подмосковью.
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