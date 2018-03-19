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Путин призвал к диалогу кандидатов в президенты
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Путин призвал к диалогу кандидатов в президенты 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами, баллотировавшимися в президенты, призвал их к диалогу.
"Для всех для нас очень важно объединять усилия всех политических партий, общественных организаций, общественность в самом широком смысле этого слова для реализации позитивной повестки дня, для преодоления тех вызовов, с которыми Россия сталкивается. Это могут быть и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения, я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями долгосрочных интересов России и российского народа, и на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения. Это всегда непросто, но призываю вас к открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы", — заявил Путин.
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