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СМИ: останки умерших в Британии россиян могут эксгумировать для повторного расследования
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СМИ: останки умерших в Британии россиян могут эксгумировать для повторного расследования 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британские правоохранительные органы рассматривают возможность эксгумации останков Бадри Патаркацишвили, Александра Перепеличного и других российских бизнесменов для того, чтобы убедиться в том, что причиной их смерти не стало отравление нервно-паралитическим веществом. Об этом пишет газета The Express.
Отмечается, что после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля глава британского МВД Амбер Радд дала согласие на повторное расследование 14 смертей, в которых Лондон предполагал «российские след».
Ранее сообщалось, что глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что ожидает участия российской стороны в расследовании инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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