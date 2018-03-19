Депутат назвал «флешмобом» непризнание выборов в Крыму

В Госдуме отреагировали на заявление Франции о непризнании выборов в Крыму

«Флэшмоб западных стран «не признай выборы в Крыму первым», уходит корнями глубоко в историю. Крым всегда был раздражителем для стран ЕС, особенно после Крымской войны XIX века. Политика Евросоюза в отношении полуострова на сегодняшний день является неким маятником. С одной стороны непробиваемые европейские политики, с другой, общественность, которая ездит в Крым, чтобы своими глазами увидеть, как и чем живет полуостров. Безусловно, мнение Запада на решения миллионов россиян, проголосовавших за Владимира Путина, никак не влияет», — отметил Белик. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление пресс-службы французского МИД о том, что Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России.

Также украинский президент Пётр Порошенко заявил, что международные союзники Украины не признают выборы президента России в Крыму.

«Мирный референдум 2014 года и демократические выборы 2018 года подвергаются критике со стороны политика, пришедшего к власти, что называется, с толпой автоматчиков. Пётр Порошенко, которого, будем говорить прямо, посадили в президентское кресло, используя оружие и войну на Донбассе, пытается всячески сбросить со своего лица маску кровавого диктатора. И поэтому критикует выбор жителей полуострова только по одной причине — у самого прийти к власти демократическим путём не получилось. И в то же время, украинский лидер сам осознает факт, что каким-либо образом помешать выборам или подсчёту голосов или повлиять на политику России, он не в состоянии. Поэтому всё, что остаётся — это подпрыгивать в кресле и швыряться тезисами», — заключил Белик. По мнению Белика, позиция Украины в этом вопросе говорит лишь об усугублении внутренних проблем самой страны.

Ранее в пресс-службе французского МИД заявили, что Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России.

Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры страны не признают выборы президента России на полуострове. Он также отметил, что проведение выборов президента России в Крыму является свидетельством «пренебрежения Кремля к основополагающим документам».