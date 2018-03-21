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Телеканал «Дождь» приостановил работу с Госдумой
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Телеканал «Дождь» сообщил о приостановке работы с Госдумой 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: ТАСС
Телеканал "Дождь" сообщил о приостановке работы с Госдумой после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.
В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.
"Дождь" приостанавливает работу с Госдумой. Об этом заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Решение принято после того, как комиссия по этике объявила о том, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах", — сообщается на сайте телеканала.
"Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским", — подчеркнула Перепелова.
В среду сообщалось, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и выразил уверенность, что думское руководство разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал. Восьмого марта он извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".
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