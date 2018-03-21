Телеканал «Дождь» приостановил работу с Госдумой

Телеканал «Дождь» сообщил о приостановке работы с Госдумой

"Дождь" приостанавливает работу с Госдумой. Об этом заявила главный редактор телеканала Александра Перепелова. Решение принято после того, как комиссия по этике объявила о том, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах", — сообщается на сайте телеканала. В среду глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что комиссия не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

"Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским", — подчеркнула Перепелова.

В среду сообщалось, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении Слуцкого. "Коммерсант" заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов.