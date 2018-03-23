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«Сам вижу: доступна или недоступна»
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Член комиссии Госдумы по этике объяснил оправдание Слуцкого 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Член комиссии Госдумы по депутатской этике от фракции КПРФ Владимир Поздняков объяснил решение оправдать парламентария Леонида Слуцкого по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру» (полную версию читайте здесь).
По его словам, вопрос, который рассматривался на заседании — неоднозначный, так как слова пострадавших журналисток невозможно доказать. С одной стороны, отметил Поздняков, если Слуцкий виновен, то должен быть наказан по закону, с другой — представительницы СМИ могли либо сами быть виноваты в случившемся, либо оклеветать парламентария.
«Просто сам вижу: доступна или недоступна. Можно себя проявить поворотом головы, поднятием волос, наклоном, помогающим рассмотреть… Я замечаю и прическу, и украшения, и одежду — как она старалась выглядеть. Есть моменты, которые видно. Мы, мужчины, это чувствуем», — сказал он.
Редакция «Ленты.ру» в знак солидарности с журналистками Фаридой Рустамовой («Русская служба Би-би-си»), Дарьей Жук («Дождь») и Екатериной Котрикадзе (RTVI) удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Исключение сделано лишь для публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям парламентария в домогательствах.
В феврале пострадавшие обратились в комиссию по этике. Заседание прошло в закрытом режиме в минувшую среду. По его результатам, комиссия не нашла «поведенческих нарушений» у Слуцкого. Сам он отвергает обвинения в свой адрес.
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