Памфилова назвала выборы президента максимально открытыми

«На наш взгляд, действительно, выборы были максимально открытые и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах», — сказала Памфилова, передает РИА «Новости»

Она отметила, что сотрудники ЦИК «постарались сделать все возможное, чтобы максимально были комфортные условия работы, и в регионах те наблюдатели, которые выезжали, они беспрепятственно смотрели все, что считали нужным, и регионы сами выбирали».

Памфилова подчеркнула, что Россия не пыталась никому «втирать очки» на выборах президента.

«Мы не воздвигали никаких потемкинских деревень, никому не пытались втирать очки, все было в их (международных коллег) возможностях — реально оценить то, что на самом деле происходит, пообщаться с нашими людьми, которые высказали свою точку зрения. Считаю, что выполнили те обязательства, которые брали», — сказала Памфилова.

Памфилова уточнила, что на выборах президента работали 1513 иностранных наблюдателей из 115 стран мира. Она отметила, что 14 международных организаций направили 977 своих наблюдателей, в том числе от БДИПЧ ОБСЕ за выборами наблюдал 481 человек. Также, по данным Памфиловой, 104 человека из 51 страны были аккредитованы в качестве наблюдателей от иностранных посольств и представительств в Москве

Серьезных жалоб во время выборов президента не зафиксировано. «В день голосования были жалобы на действия избирательных комиссий, например, кто-то не нашел себя в списках избирателей, был включен дополнительно, данные жалобы мы внимательно рассмотрим и учтем, однако, подчеркну, что, конечно, в основном таких жалоб серьезных не зафиксировано пока», — сказала Памфилова.

Также глава ЦИК поблагодарила сотрудников избиркомов и проголосовавших на выборах россиян. «Хочу (поблагодарить) своих сотрудников, нашего аппарата ЦИК, которые с нами здесь дневали и ночевали, всех наших коллег в регионах за ту огромную работу, которую мы все вместе проделали. Сказать огромное сердечное спасибо всем нашим гражданам России, всем тем, кто пришел на избирательные участки и выразил свою волю, фактически давая напутствие для развития страны», — сказала она.

«Спасибо, сердечное спасибо, огромное спасибо за то, что вы неравнодушны к своей стране. И за то, что вы потрудились как избиратели. Это тоже большой гражданский труд», — добавила она.

По итогам обработки 99,79% протоколов Путин на выборах главы государства получил рекордную поддержку россиян и набрал 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента составила, по предварительным данным, 67,47%.

Окончательные итоги голосования пока не подведены.