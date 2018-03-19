Ещё
Собчак назвала главный итог голосования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак назвала главный итог голосования 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак назвала главным итогом голосования миллион человек, которые «поддержали ее ценности».
Журналист Ксения Собчак заявила в Instagram, что благодаря миллиону граждан, которые ее поддержали, она сможет изменить Госдуму, отметив, что ее команду ждут сложные шесть лет.
«Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну», — заявила Собчак.
«Для нашей команды единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде всего — политзаключенных».
Собчак подчеркнула, что ее команде пришлось выдерживать постоянные нападки и из консервативного лагеря, и от оппозиции.
«Нас ждут очень трудные шесть лет. И каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня — несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность. Голоса, отданные за обоих демократических кандидатов не изменили явку почти никак. Так что я не несу ответственность за «легитимизацию режима через увеличение явки», но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать», — подчеркнула Собчак.
Кроме того, она анонсировала расширение союзов с другими оппозиционерами, добавив, что намерена строить партию.
Президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом. Путин, по предварительным данным (окончательные подсчеты еще не завершены) набрал больше своего же максимального результата 2004 года, когда за него проголосовал 71% избирателей. Владимира Путина, по итогам подсчета 99,87% протоколов, поддержали три четверти избирателей — это самые большие цифры за всю историю президентских выборов в России.
Максимальным стал и его отрыв от занявшего второе место кандидата — Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, по предварительным данным, получил 13%.
Шесть остальных кандидатов в сумме набрали чуть меньше Грудинина — 6% у Жириновского, 1,5% — у Собчак, 0,9% — у Явлинского и чуть больше чем по полпроцента на каждого у Бабурина, Сурайкина и Титова.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин решил не отвечать на ситуацию с голосованием россиян на Украине Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы Япония озвучила планы на отношения с Россией после выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»170
Еще одна страна вышлет российских дипломатов158
Грудинину напомнили о споре «на усы»372
Рубль отреагировал на выборы президента России108
Спасем Байкал от китайцев
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
02:59
Спасем Байкал от китайцев
Общество
01:30
Арестована квартира экс-жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
07:36
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»
В мире
01:00
Корчевников ужаснул болезненным видом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение