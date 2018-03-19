Собчак назвала главный итог голосования

Ксения Собчак назвала главным итогом голосования миллион человек, которые «поддержали ее ценности».

«Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну», — заявила Собчак. Журналист Ксения Собчак заявила в Instagram, что благодаря миллиону граждан, которые ее поддержали, она сможет изменить Госдуму, отметив, что ее команду ждут сложные шесть лет.

«Для нашей команды единственной задачей было увидеть как можно больше людей, понять и попытаться решить их проблемы, вернуть в федеральную повестку вопросы, которые давно там не обсуждались, в частности Крым, бедность, коррупцию в высших эшелонах и прежде всего — политзаключенных».

«Нас ждут очень трудные шесть лет. И каждый оппозиционер, каждый несогласный с властью, по лени или в расчете на нереализуемый бойкот, не проголосовавший сегодня — несет часть ответственности за эту новую путинскую легитимность. Голоса, отданные за обоих демократических кандидатов не изменили явку почти никак. Так что я не несу ответственность за «легитимизацию режима через увеличение явки», но я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать», — подчеркнула Собчак. Собчак подчеркнула, что ее команде пришлось выдерживать постоянные нападки и из консервативного лагеря, и от оппозиции.

Кроме того, она анонсировала расширение союзов с другими оппозиционерами, добавив, что намерена строить партию.

Президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом. Путин, по предварительным данным (окончательные подсчеты еще не завершены) набрал больше своего же максимального результата 2004 года, когда за него проголосовал 71% избирателей. Владимира Путина, по итогам подсчета 99,87% протоколов, поддержали три четверти избирателей — это самые большие цифры за всю историю президентских выборов в России.

Максимальным стал и его отрыв от занявшего второе место кандидата — Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, по предварительным данным, получил 13%.

Шесть остальных кандидатов в сумме набрали чуть меньше Грудинина — 6% у Жириновского, 1,5% — у Собчак, 0,9% — у Явлинского и чуть больше чем по полпроцента на каждого у Бабурина, Сурайкина и Титова.