The Guardian: Чего ждать от «Putin 4.0»

За последние шесть лет президентства Путина конфликт с Западом обострился, но российский лидер «вышел из своего третьего президентского срока намного более сильным, чем он был в 2012 году», подчеркивает лондонская The Guardian . «Главный вопрос — что он теперь будет делать дальше», отмечает издание.

В статье под заголовком «Путин 4.0: президент России приготовился к четвертому сроку, что дальше?» The Guardian, прежде всего, подчеркнула: никто не сомневался в переизбрании Путина.

«За последние шесть лет президентства Путина конфликт с Западом усилился. Но Путин вышел из своего третьего срока намного сильнее, чем он был в 2012 году. Он укрепил свой имидж как лидера поколений, который превзошел всех и предпринял весьма спорные шаги для возрождения величия России », — подчеркивает издание. К числу таких спорных шагов автор материала относит «аннексию Крыма ».

«Большой вопрос для следующего срока — как найти способ передать власть, чтобы обеспечить безопасность ему и довольно большому количеству людей, окружающих его», — сказал изданию сотрудник Московского центра Карнеги Константин Гаазе . «Думаю, он решит, что проще просто стать президентом на всю жизнь», — добавил Гаазе.

Он напомнил, что в 2007 году, когда Путин избрал Дмитрия Медведева своим преемником, элиты его поддержали. Однако теперь, когда экономика так нестабильна, элиты могут вступить в открытую конфронтацию.

«Никто не готов его заменить», — подтвердил изданию источник, близкий к Кремлю, пожелавший остаться неизвестным.

С 2000 по 2008 годы Путин выиграл за счет высоких цен на нефть и повышения уровня жизни среди россиян, в том числе элиты, что укрепило его политическую власть. Была договоренность: я укрепляю экономику, вы не вмешиваетесь в политику, отметила The Guardian.

Однако четыре года под руководством Медведева, когда Путин был в роли премьер-министра, закончились неудачно, считает автор материала: «Россия допустила и вмешательство НАТО Ливию , и электоральное мошенничество, которое привело к массовым уличным протестам, начиная с 2011 года».

Затем, как полагают аналитики из центра Карнеги, Путин отвернулся от элиты, и стал опираться на общественно-консервативные движения, народный популизм.

Присоединение Крыма в 2014 году укрепило популярность российского президента и усилило столкновение с Западом, напомнила газета.

Семь лет назад, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин заявил, что Россия будет выступать против гегемонии США . Ряд экспертов услышали отголоски Мюнхена и в обращении российского президента к Федеральному собранию, половина которого была посвящена модернизации российского ядерного арсенала, резюмировало издание.