Путин лидирует на выборах президента России

Москва, 19 марта — «Вести. Экономика». По итогам обработки 99,80% протоколов действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с результатом 76,67% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

Президент России Владимир Путин. Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

На втором месте — кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,79% голосов. Третье место занял кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовали 5,66% избирателей.

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