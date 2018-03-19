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ЦИК подведет итоги выборов в течение 10 дней
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ЦИК подведет окончательные итоги выборов президента России в течение 10 дней 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.
«Это предварительные итоги голосования. В соответствии с законом теперь у ЦИК есть в распоряжении 10 дней для окончательного определения итогов выборов на основании первых экземпляров протоколов избирательных комиссий субъектов России и двух зарубежных территориальных зарубежных избирательных комиссий», — сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
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