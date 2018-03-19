Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический характер отношений» двух стран 

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, в телефонном разговоре главы государств подтвердили «союзнический, стратегический характер отношений» между Россией и Казахстаном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Поздно вечером 18 марта 2018 года, сразу же после объявления предварительных итогов президентских выборов в России, президенту РФ Путину позвонил президент Республики Казахстан Назарбаев и тепло поздравил его с убедительной победой. Телефонный разговор российского и казахстанского лидеров подтвердил союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами", — говорится в сообщении.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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