Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический характер отношений» двух стран

"Поздно вечером 18 марта 2018 года, сразу же после объявления предварительных итогов президентских выборов в России, президенту РФ Путину позвонил президент Республики Казахстан Назарбаев и тепло поздравил его с убедительной победой. Телефонный разговор российского и казахстанского лидеров подтвердил союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами", — говорится в сообщении.

Владимир Жириновский. Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин , третье — лидер ЛДПР