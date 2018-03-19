Ещё
Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический характер отношений» двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Назарбаев подтвердили «союзнический характер отношений» двух стран 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил президента России Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, в телефонном разговоре главы государств подтвердили «союзнический, стратегический характер отношений» между Россией и Казахстаном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Поздно вечером 18 марта 2018 года, сразу же после объявления предварительных итогов президентских выборов в России, президенту РФ Путину позвонил президент Республики Казахстан Назарбаев и тепло поздравил его с убедительной победой. Телефонный разговор российского и казахстанского лидеров подтвердил союзнический, стратегический характер отношений между двумя странами", — говорится в сообщении.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Кандидаты в президенты России стали лучше одеваться, отметил Юдашкин "Неправильно ты, Дядя Федор, голосуешь". Западные СМИ о выборах в России Зюганов и Жириновский останутся лидерами партий, считает политолог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»348
Еще одна страна вышлет российских дипломатов419
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина195
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»176
Спасем Байкал от китайцев149
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес
00:40
Панин опубликовал голое селфи c барышней
Шоу-бизнес
03:19
Три новых станции метро готовят к открытию
Новости Москвы
00:58
Мировые лидеры поздравляют Путина с победой
Политика Выборы 2018
00:35
Новый претендент поборется за наследство Олега Яковлева
Шоу-бизнес Другое
02:36
Астрономическая весна не принесет тепло
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение