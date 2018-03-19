«Новый стандарт»: открытость президентских выборов2018 войдет в историю

Прошедшие в воскресенье выборы президента РФ, на которых победил действующий президент, стали беспрецедентными по уровню открытости. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

"Состоявшиеся выборы продемонстрировали высокий уровень открытости, честности и транспарентности и побили сразу несколько рекордов. К примеру, по числу наблюдателей — как иностранных, так и российских. Из-за рубежа для этого прибыли полторы тысячи человек — на предыдущих выборах присутствовали около тысячи. Причем часть из них участвовала в «долгосрочном наблюдении», то есть прибыли в РФ задолго до выборов и мониторили избирательную кампанию.

Также рекорд поставлен по числу наблюдателей российских. Новый закон о введении института общественного наблюдения, который курирует Общественная палата (ОП) РФ, дал возможность наблюдать за выборами любому совершеннолетнему россиянину. Раньше эти полномочия имели лишь представители кандидатов и партий, то есть ангажированные люди. И ОП предоставила порядка 147 тысяч человек. При том, что в РФ было 97 тысяч избирательных участков, все участки оказались под плотным независимым контролем", — отмечает политолог.

Центризбирком по итогам обработки 99,75% протоколов на президентских выборах‍ объявил, что на президентских выборах кандидат Владимир Путин побеждает, набрав 76,67% голосов. Явка избирателей на выборах президента России превысила уровень 67%. При этом эксперты высоко оценили качество подготовки и проведения голосования — к примеру, популярный блогер Дарья Митина заявила, что выборы президента России в Москве оказались «стерильными» — ЦИК отработал очень качественно и своевременно реагировал на обращения.

"Очень важным факторов, обеспечившей новый стандарт открытости выборов, стало внедрение современных технологий, — здесь тоже поставлен рекорд. Очень активно применялись Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми охватили участки, где проголосовали 80% избирателей. «Электронные урны» существенно повысили уровень легитимности процесса и предотвратили возможности вброса бюллетеней.

Не было никогда ранее и такого количества видеокамер на избирательных участках — весь процесс голосования оказался под контролем. Но ЦИК пошел дальше, обеспечив наблюдателям беспрепятственную фото— и видеосъемку на участках. То есть даже если на каких-то участках не было видеонаблюдения, процесс все равно тщательно фиксировался. Записи в режиме реального времени можно было транслировать куда угодно", — подчеркивает специалист.

Правовая система РФ совершенствуется

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе высоко оценила работу российского Центризбиркома. Европейцы отметили: ЦИК сформировала две профильные рабочие группы: по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб от участников избирательного процесса. И оперативно реагировал на сообщения о вмешательстве местных администраций в избирательный процесс и нарушениях со стороны нижестоящих избирательных комиссий.

Крым и Выборами остались довольны и международные наблюдатели. Они отметили высокую явку, прекрасную оснащенность выборов и организацию процесса. При этом далеко не все наблюдатели были в Москве и Петербурге . Положительных оценок удостоились, в частности, Пермь Ярославль . Нарушений же удалось практически полностью избежать, а те немногие, что возникли, были оперативно устранены.

"Помимо прочего, ЦИК перед голосованием провела беспрецедентную акцию по устранению так называемых «мертвых душ». Это избиратели, которые в силу разных технических причин не существуют — их всегда было достаточно много. Человек, к примеру, переехал в другой город и внесен в нем в список избирателей, но остался в старом.

Уехавшие из страны и умершие избиратели, а также другие проблемы статистики были в этот раз полностью устранены. То есть возможностей для манипуляций и фальсификаций в этой части больше нет. Все ошибки были обнаружены и исправлены в ходе самой масштабной в истории страны проверки списков избирателей накануне выборов.

Все новшества и мероприятия привели к тому, что была обеспечена высочайшая степень открытости. По мнению наблюдателей, существенных нарушений не зафиксировано. Естественно, как в любом масштабном процессе были недочеты, но они не носили системный характер и никоим образом не повлияли на результат выборов. Многие сюжеты о нарушениях и вовсе были фейковыми. В целом процесс голосования показал: российская правовая система совершенствуется, и создан прецедент, который может служить примером для многих других стран", — заключает Владимир Шаповалов.