Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ должна ознаменовать новый период сотрудничества и понимания на всей планете.

Такую надежду высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС экс— глава ПАСЕ, испанский сенатор Педро Аграмунт , который был наблюдателем на выборах главы государства по приглашению Госдумы

"Никаких проблем [на выборах] я не наблюдал и могу сегодня только поздравить вновь избранного президента. Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами", — сказал Аграмунт.

По его словам, «атмосфера [на выборах] была спокойная, благостная». «Люди голосовали с энтузиазмом», — добавил Аграмунт.