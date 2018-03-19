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Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
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Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ должна ознаменовать новый период сотрудничества и понимания на всей планете.
Такую надежду высказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС экс— глава ПАСЕ, испанский сенатор Педро Аграмунт, который был наблюдателем на выборах главы государства по приглашению Госдумы.
"Никаких проблем [на выборах] я не наблюдал и могу сегодня только поздравить вновь избранного президента. Мы видели, что за него проголосовало абсолютное большинство. Я надеюсь, что все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами", — сказал Аграмунт.
По его словам, «атмосфера [на выборах] была спокойная, благостная». «Люди голосовали с энтузиазмом», — добавил Аграмунт.
Центризбирком России в понедельник продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. На 07:37 мск обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий, по предварительным результатам голосования побеждает действующий президент РФ Владимир Путин с 76,67%.
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